Число нарушений правил парковки во дворах за лето снизилось в Петербурге до 2,6%

В Санкт-Петербурге зафиксировали рекордное снижение числа нарушений правил парковки. Показатель достиг 2,6%, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Мониторинг ситуации во дворах в ночное время вели с конца мая. Специалисты прежде всего обращали внимание на случаи перекрытия проездов к контейнерным площадкам, потому что в таком случае транспортное средство становится препятствием для своевременного вывоза отходов.

По итогам лета количество таких нарушений достигло рекордных 2,6%. В ГАТИ подчеркнули, что аналогичный уровень наблюдается лишь в новогодние праздники. В эти дни движение машин минимальное.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что около 800 брошенных машин эвакуировали в Петербурге с начала года.

Татьяна Титаева