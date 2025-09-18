Похищение, которого не было: полиция расследовала инцидент с девушкой в Купчино

Петербургская полиция установила личность водителя «Лады» и его пассажирки, якобы, увезенной силой. Инцидент произошел 17 сентября в 15:26 на пересечении Бухарестской и улицы Белы Куна во Фрунзенском районе, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в главке, в правоохранительные органы обратился обеспокоенный местный житель, который рассказал, что стал очевидцем, предположительно, похищения: неизвестный усадил находившуюся в бессознательном состоянии девушку в салон автомобиля и увез в неизвестном направлении.

После проведенной проверки было установлено, что картина, о которой в полицию сообщил очевидец, оказалась ничем иным, как любовными разборками. Претензий к своему приятелю девушка не имеет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржца осудили на 16 лет за похищение людей и вымогательство 400 млн рублей.

Андрей Цедрик