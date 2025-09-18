Житель Ленобласти подозревается в краже 8 млн рублей при выполнении капремонта судна

Следователи предъявили 46-летнему жителю Ленобласти обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Сотрудники следственного комитета считают, что в период с октября 2022 по август 2023 года при исполнении государственного контракта на выполнение работ по капремонту научно-исследовательского судна обвиняемый вместе сообщниками предоставил документы об оплате как завышенных объемов работ, так и фактически невыполненных.

В офисах организаций из Петербурга, Ленобласти, Москвы и Калининградской области, а также по местам жительства работников предприятий, причастных к делу, провели более 20 обысков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что начальника филиала публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») по Ленинградскому военному округу задержали в Петербурге. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Андрей Маркелов