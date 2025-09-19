Петровский бал, «Звездные псы», Антон Чехов и Jason Derulo

Пока петербургское небо затягивают осенние тучи, давно полюбившиеся произведения классиков и премьеры ожидают горожан в театрах, а яркие фестивали и концерты — на концертных площадках. Не стоит прятаться от северных ветров по домам, когда город на Неве готов согреть своей неповторимой культурой.

Спектакль «Чайка»

Фото: АНО «Творческое объединение «Малый театр кукол» Спектакль «Чайка»

Фото: АНО «Творческое объединение «Малый театр кукол»

Завершить эту рабочую неделю 19 сентября мы предлагаем в Малом театре кукол за просмотром спектакля «Чайка» (реж. Алексей Синицин, Чакчи Фросноккерс). Авторы рекомендуют постановку тем, «кто любит пить чай и разбивать сердца». «Много любви, но вся неразделенная. Много страданий, но все впустую. Много жизней, но все загублены. Типичный А. П. Чехов»,— говорится в афише.

Осенний праздник фонтанов в нижнем парке музея-заповедника «Петергоф»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Осенний праздник фонтанов в нижнем парке музея-заповедника «Петергоф»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На предстоящих выходных, 20 и 21 сентября в Петергофе пройдет классический осенний фестиваль фонтанов «Петергоф. Возрождение», в этом году посвященный воссозданию музея после оккупации. В парке разместят арт-объекты и инсталляции, посвященные главным символам Петергофа послевоенного времени. В лектории специалисты музея-заповедника расскажут о спасении культурных ценностей после окончания войны и восстановлении дворцов. Оба дня фестиваля завершатся мультимедийным спектаклем с фейерверком на Большом каскаде.

Маэстро Фабио Мастранджело, художественный руководитель Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

Фото: Анастасия Петрович Маэстро Фабио Мастранджело, художественный руководитель Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

Фото: Анастасия Петрович

В большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича 20 сентября пройдет III Петровский оперный бал — масштабное культурное событие, возрождающее традиции знаменитых Петровских ассамблей. Проект реализуется фондом «Мост искусств». В концертной программе примут участие звезды мировой и российской сцены: итальянский тенор Витторио Григоло — лауреат премии «Грэмми» и солист театра Ла Скала, а также россиянка Кристина Кляйн (сопрано). За дирижерским пультом маэстро Фабио Мастранджело, художественный руководитель Музыкального театра имени Шаляпина (бывший «Мюзик-Холл») и симфонического оркестра «Северная симфония». В программе также примет участие хор Festino, а в танцевальной части вечера выступит группа «Браво». Балетные миниатюры представят артистка Большого театра Мария Шувалова и ее партнер Игорь Пугачев. Ведущей бала станет Оксана Федорова — телеведущая, актриса, обладательница титула «Мисс Вселенная». Автор и художественный руководитель проекта — немецкий продюсер и режиссер Ханс-Йоахим Фрай. Интервью «Ъ-СПб» с ним — в материале «Даже во время "железного занавеса" культура была мостом между нашими обществами».

В отеле «Индиго» 22 сентября на мероприятии «Волшебный мир джаза» выступят солистка Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Татьяна Бубельникова (вокал), лауреат международных конкурсов джазовой и классической музыки Нина Качанова (рояль), участник джазовых фестивалей Владимир Козлов (контрабас) и участник программы Open World в The University of LouisvIlle School of Music Андрей Иванов (ударные).

Концерт симфонического оркестра «Северная Симфония» Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

Фото: Музыкальный театр им. Шаляпина Концерт симфонического оркестра «Северная Симфония» Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

Фото: Музыкальный театр им. Шаляпина

В Государственной академической капелле 23 сентября состоится концерт симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Шаляпина под руководством маэстро Фабио Мастранджело. Этот вечер подарит возможность совершить увлекательное путешествие в прекрасный мир музыкального искусства солнечной Италии. Прозвучат увертюра «Римский карнавал» Гектора Берлиоза, написанная на основе музыки из его оперы «Бенвенуто Челлини», но являющаяся самостоятельным произведением симфонической музыки, и его симфония для альта и оркестра «Гарольд в Италии». Будет исполнена Рапсодия для оркестра «Италия» Альфредо Казеллы, которую он сочинил как музыкальное признание в любви к своей стране. В финале концерта зрителей ждет яркое, блестящее сочинение — «Итальянское каприччио» Петра Чайковского.

Драма Дидье Карона «Фальшивая нота»

Фото: Театр имени Ленсовета Драма Дидье Карона «Фальшивая нота»

Фото: Театр имени Ленсовета

Драму Дидье Карона «Фальшивая нота» покажут в Театре имени Ленсовета 23 и 25 сентября. В спектакле сыграют народный артист России Семен Стругачев и заслуженный артист России Артур Ваха. Дидье Карон — современный французский драматург, режиссер, актер, руководит одним из самых старых и популярных театров Michel в Париже. Пьеса была написана в 2017 году, ее премьера состоялась на театральном фестивале в Авиньоне. По сюжету всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром, раздражен и раздосадован. Но в гримерку врывается странноватый восторженный поклонник и просит автограф, расточая комплименты. Встреча изменит жизнь каждого, дуэль двух характеров, поединок двух личностей будут держать в напряжении до непредсказуемой детективной развязки.

Спектакль «Тронутый. Как возник русский театр»

Фото: Виктория Логинова Спектакль «Тронутый. Как возник русский театр»

Фото: Виктория Логинова

На небольшой сцене в Театральном музее 24–25 сентября покажут кукольной спектакль «Тронутый. Как возник русский театр» режиссера Малого театра кукол Чакчи Фросноккерса. Режиссер впервые воплотил на сцене киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену». Спектакль повествуют об «отце русского театра» Федоре Волкове и о его роли в создании первого профессионального театра в Российской империи. Артисты с юмором и некой легкостью рассказывают историю о том, как молодой ярославский купец Федор Волков открыл театр в деревянном амбаре, а в итоге изменил русскую культуру.

В день рождения Дмитрия Шостаковича, 25 сентября, Петербургская филармония откроет 105-й концертный сезон исполнением произведений композитора, чье имя носит уже полвека. Сюита на слова Микеланджело Буонарроти прозвучит в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева. По его приглашению сольную партию исполнит звезда мировой оперы, баритон Борис Пинхасович. В программу также вошли симфоническая поэма «Франческа да Римини» Бориса Тищенко и фантазия «Франческа да Римини» Петра Чайковского. В концерте примет участие Петербургский камерный хор.

Режиссер Дмитрий Крестьянкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Режиссер Дмитрий Крестьянкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Помимо этого, на следующей неделе, 25 сентября, в Театре «На Литейном» состоится премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Звездные псы» — как говорится в афише, «недокументальная история о первых космонавтах». Первыми в космосе были собаки: на них испытывали технологии и с помощью них тестировали оборудование. Режиссер размышляет о том, что важнее: абстрактные идеалы или конкретная любовь, жизнь будущая или жизнь сегодняшняя. «Это история, в которой мы задаемся вопросом, как не утратить человечность»,— резюмируют в театре.

Также 25 сентября в Большом итальянском просвете Эрмитажа прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении Балтийского оркестра. Зимняя стужа и осенняя меланхолия, весеннее пробуждение и летний зной настолько ярко переданы в звуке «Времен года», что у публики создается эффект полнейшего погружения в калейдоскоп сезонов, отмечают организаторы мероприятия.

Концерт в рамках цикла #В_СВЕЧАХ Русских Музыкальных Сезонов

Фото: предоставлено организаторами Концерт в рамках цикла #В_СВЕЧАХ Русских Музыкальных Сезонов

Фото: предоставлено организаторами

В тот же день, 25 сентября, в Особняке Половцова пройдет очередной концерт Русских музыкальных сезонов в рамках цикла #В_СВЕЧАХ который наполняет самые красивые и необычные залы Петербурга теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для джазовых мелодий. «Мэтры Джаза» прозвучат в исполнении Вовы Че Морале и других музыкантов.

На основной сцене Александринского театра 26, 27, 28 сентября пройдет спектакль Пекинского народного художественного театра «Чжан Цзюйчжэн». Режиссеры-постановщики — Фэн Юаньчжэн и Янь Жуй. Спектакль основан на исторических событиях времен династии Мин, в центре сюжета — жизнь главного героя, видного государственного деятеля Китая, назначенного в 1572 году на пост премьер-министра. Готовность взять на себя ответственность за судьбу страны — одна из главных тем постановки. Спектакль идет на китайском языке с синхронным переводом на русский.

В театре имени Ленсовета 26 сентября покажут постановку «Чехов. Так хочется жить!», основанную на рассказах классика русской литературы. В спектакле заняты заслуженный артист России Олег Андреев, актеры Лаура Пицхелаури, Евгения Евстигнеева, Анастасия Дюкова, Александр Кудренко, Олег Федоров, Виталий Куликов и Антон Падерин. «Жесткий, бескомпромиссный, а порой и абсолютно беспощадный диагноз, поставленный Чеховым обществу, всегда глубоко пронизан тончайшим чеховским юмором и наполнен беззаветной любовью и состраданием к Человеку. В современном стремительном мире именно Чехов позволяет нам взглянуть на обыденную жизнь с необычного ракурса, увидеть себя смешными и до боли — настоящими»,— говорит режиссер Анджей Бубень.

Танцевальный фестиваль электронной музыки «Белая»

Фото: danceinwhite.ru Танцевальный фестиваль электронной музыки «Белая»

Фото: danceinwhite.ru

В субботу, 27 сентября, в петербургском Ледовом дворце пройдет танцевальный фестиваль электронной музыки «Белая», приуроченный к 30-летию «Радио Рекорд». На главной сцене выступят Swanky Tunes, Shapov, Aiwaska, Alexey Romeo, Byor, а также два секретных зарубежных гостя, имена которых раскроют на самом мероприятии. На втором танцполе, созданном в коллаборации с Odyssey, свои сеты сыграют Alexey Izotov, b2b, Lesha Mironov, Dibidabo, Fake Mood, Zok Zok, Mary L и DJ KEFIR.

В БКЗ «Октябрьский» 27 сентября состоится концерт-презентация мюзикла «Ворон: Воображаемая жизнь и загадочная смерть Эдгара Аллана По» (реж. Дарья Январина) — русскоязычная адаптация офф-бродвейского шоу Nevermore — The Imaginary Life and Mysterious Death of Edgar Allan Poe. Постановка рассказывает трагическую историю американского писателя, создателя формы классического детектива и жанра психологической прозы Эдгара Аллана По. В шоу примут участие звезды российских мюзиклов: Кирилл Гордеев, Эмиль Салес, Анна Тесс, Юлия Чуракова. Роль Эдгара По сыграет Ярослав Баярунас, по совместительству продюсер российской версии.

«Как принять неизбежное? Опираясь на собственные чувства или доверяя ближнему? Как сохранить достоинство, как не подчиниться страху? Как не жить в страхе? Возможно ли это? Как уберечь свою душу? И есть ли она, душа?» — задается вечными вопросами Ф. М. Достоевский в своем знаменитом романе «Бесы», сценическую версию которого можно будет увидеть 27 сентября в Театре имени Ленсовета. На сцену выйдут Никита Волков в роли Николая Ставрогина, Ольга Муравицкая — Варвара Ставрогина, заслуженный артист России Александр Новиков — Степан Трофимович Верховенский, Иван Батарев — Петр Верховенский и другие артисты.

Балет «Щелкунчик»

Фото: Стас Левшин Балет «Щелкунчик»

Фото: Стас Левшин

В воскресенье, 28 сентября, в Эрмитажном театре всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле мышей будет рассказана языком классического танца на музыку Петра Чайковского. Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

В этот же день, 28 сентября, на «СКА Арене» выступит один из главных хитмейкеров нескольких поколений, певец, автор песен и актер Jason Derulo из Майами (США). Его хиты Wiggle, Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty, Swalla собрали миллиарды прослушиваний на стриминговых сервисах по всему миру и стали мультиплатиновыми, а Savage Love в коллаборации Jawsh 685 заняла первое место в Billboard Hot 100 и возглавила чарты в 16 странах. Организаторы обещают кристально чистый звук, полный live-бэнд, профессиональный балет, яркое визуальное оформление и спецэффекты.

Артемий Чулков, Надежда Ярмула