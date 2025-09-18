Сборные Франции и Бразилии не прошли групповой этап чемпионата мира по волейболу

На проходящем на Филиппинах чемпионате мира по волейболу случилось сразу две сенсации. Групповой этап не смогли преодолеть две сильные команды: победители двух последних Олимпиад сборная Франции и бронзовые призеры прошлого мирового первенства сборная Бразилии. Причем бразильцы показали худший результат в истории: на турнире они никогда не занимали место ниже 13-го.

Французы в последний день группового этапа уступили сборной Аргентины — 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15). С пятью очками они оказались на третьем месте в группе C, ниже южноамериканской команды, финишировавшей первой в квартете с семью очками, и финнов, набравших шесть баллов.

Бразильцы, одержавшие две победы в первых двух турах, не справились с сербами — 0:3 (22:25, 20:25, 22:25). О том, что шести очков для выхода в play-off им не хватило, стало известно после сухой победы чехов над китайцами (26:24, 25:19, 25:18). В группе D оказалось три команды, набравшие по шесть очков. Бразильцы пропустила вперед две восточноевропейские сборные по дополнительному показателю, разнице выигранных и проигранных сетов.

Play-off чемпионата мира по волейболу начнется 20 сентября. В него пробились 16 команд. Состязание завершится 28 сентября.

Арнольд Кабанов