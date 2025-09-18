Гражданин США признал себя виновным в шпионаже в пользу КНР

Китайский диссидент Юаньцзюнь Тан, получивший политическое убежище в США, признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая. Приговор ему будет вынесен в январе 2026 года. Максимальное наказание, которое ему грозит,— пять лет лишения свободы. Об этом сообщает AP.

Юаньцзюнь Тан — бывший участник студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь, отсидевший за это 12 лет в тюрьме в Китае. После освобождения он бежал сначала на Тайвань, а в 2002 году получил убежище в США. С 2002 года господин Юаньцзюнь жил в Нью-Йорке, регулярно участвовал в мероприятиях китайских диссидентов и пользовался среди них авторитетом, отстаивал демократические взгляды и содействовал продвижению демократии в КНР.

По данным Минюста США, примерно с 2018 года он начал выполнять задания китайского Министерства госбезопасности, в том числе вел слежку за «отдельными лицами и группами, которые, по мнению КНР, могут потенциально навредить интересам Китая». Господин Юаньцзюнь передавал КНР данные о других китайских диссидентах, фотографировал и записывал протестные акции, включая мероприятия 2023 года в память о жертвах протестов на Тяньаньмэнь. Как считают прокуроры, согласие работать на Пекин он дал из желания получить разрешение на поездки к родным в Китай. Господина Юаньцзюня задержали в августе 2024 года.

Алена Миклашевская