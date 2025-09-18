Футбольный клуб ЦСКА продлил договор с FONBET до 2031 года

ЦСКА перед началом домашнего матча Кубка России по футболу против калининградской «Балтикой» объявил о продлении сотрудничества с букмекерской компанией FONBET. Новое соглашение, по которому FONBET сохраняет статус официального партнера мужской команды армейского клуба, рассчитано до 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонбет Фото: Фонбет

Как сообщил букмекер, партнерство также предполагает «дальнейшую реализацию совместных маркетинговых, медиа и социальных проектов». Помимо этого, FONBET также продолжит оказывать спонсорскую поддержку женской команде ЦСКА. Компания сотрудничает с шестикратным чемпионом России с 2020 года. В 2025 году стороны организовали гала-матч, приуроченный к 20-летнему юбилею победы ЦСКА в Кубке UEFA. В нем приняли участие игроки команды образца 2005 года — Дуду, Акинфеев, Игнашевич, Красич, Вагнер Лав — и звезды, представлявшие в то время клубы, попавшиеся армейцам на пути к трофею — Клод Макелеле, Нани, Карло Кудичини и Дидье Дрогба.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил воодушевление в связи с подписанием нового соглашения. Он заявил, что в клубе «рады подписанию нового контракта с компанией FONBET» и отметил один из уже реализованных совместных проектов — фильм «Мама, мы ЦСКА!», рассказавший, по мнению функционера «честную и искреннюю историю о жизни ЦСКА». «Всего же за пять лет сотрудничества были сделаны десятки разных проектов, направленных на популяризацию нашего клуба», — резюмировал он.

Высказался и управляющий акционер FONBET Валентин Голованов: «Нашему плодотворному сотрудничеству с ПФК ЦСКА недавно исполнилось пять лет, и мы искренне рады, что наши отношения продлятся ещё, как минимум, шесть лет. Вместе с клубом мы всегда стремились быть первыми. Символично, что именно ЦСКА стал нашим первым российским клубом-партнёром, а клуб стал первым обладателем обновлённого FONBET Кубка России. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество окажется столь же успешным!».

ЦСКА проиграл «Балтике» в матче группы D «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти команды нанесли по 11 ударов. Футболисты армейского клуба промахнулись дважды, у «Балтики» лишь один промах. Победный 11-метровый на счету вратаря калининградцев Ивана Кукушкина.

В турнирной таблице группы D первым с девятью очками идет московский «Локомотив». У ЦСКА восемь баллов, он располагается на втором месте. Третий с пятью очками тольяттинский «Акрон». Замыкает таблицу «Балтика», набравшая два очка. Команда, идущая на втором месте чемпионата России, проиграла три прошлых матча.

Арнольд Кабанов