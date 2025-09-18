Российский рынок IT перенасыщен начинающими специалистами

Число резюме на младшие (junior) позиции в сфере IT выросло на 90% к 2024 году, рассказала исполнительный директор GeekSource (входит в кадровое агентство ANCOR) Елена Иванчихина. При этом на рынке сохраняется дефицит квалифицированных кадров: спрос на специалистов со средним уровнем опыта (middle) и опытных (senior) вырос на 30%. Работодатели стали разборчивее подходить к найму и чаще отказывать младшим специалистам, которым не хватает нужных навыков.

«На рынке появилось очень много junior-специалистов, которые обучились в 2020-2021 годах. EdTech (образовательные технологии) очень вырос в то время. Было очень много курсов: трехмесячных, шестимесячных. Этих ребят активно нанимали, проекты плодились с бесконечной скоростью. Сейчас это в меньшей степени востребовано. Если брать качественные отклики, то их очень мало. Компетенций «джунов», которые 1-2 года в индустрии, не хватает, чтобы решить текущие задачи работодателя»,— рассказала госпожа Иванчихина на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Эксперт отметила, что работодатели стали дольше нанимать сотрудников из-за дефицита высококвалифицированных кадров и несоответствия многих кандидатов заявленным в резюме навыкам. «Если раньше это было 40-45 календарных дней, то сейчас доходит до 90. Работодатель проводит много этапов собеседования, долго принимает решение»,— добавила она.

Как ранее писал «Ъ», с января по август 2025 года российские работодатели открыли более 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков. В среднем на одну вакансию приходится 14 активных резюме. Конкуренция максимальна среди junior-специалистов — 18,6 резюме на вакансию, чуть ниже на позицию middle — 14,7, тогда как senior-специалистов по-прежнему не хватает — 3.