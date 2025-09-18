Путин призвал обдумать создание отдельного ведомства по ЖКХ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что надо рассмотреть вопрос о формировании отдельного ведомства, отвечающего за ЖКХ. Господин Путин призвал обдумать эту идею и добавил, что эта работа уже ведется в рамках министерства строительства.

«Если вы полагаете, что нужно создать отдельное ведомство, нужно подумать. Естественно не хотелось бы создавать излишнюю бюрократию - министерства, машины, секретари, помощники. Нам надо подумать, но, в целом, конечно, это важнейшая сфера»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). Впрочем, господин Путин отметил, что ведомство в любом случае не может не быть не бюрократическим.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сегодня заявил, что в систему ЖКХ может быть возвращено государственное управление. Такая модель позволит наладить внутреннее перекрестное сотрудничество между объектами и компаниями и обеспечит отрасли приток квалифицированных кадров, полагает глава ведомства.