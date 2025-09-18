В Минстрое допустили возвращение в ЖКХ элементов госуправления

В систему жилищно-коммунального хозяйства может быть возвращено государственное управление, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Министр отметил, что ключевой задачей является создание эффективного собственника и поставщика ресурсов в коммунальной сфере. «Соответствующие рекомендации постоянно обсуждаются, в том числе и вопросы госплана», - сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Ведомство меняет подходы к концессионным соглашениям и не будет поддерживать концессионеров, работающих исключительно с отдельными объектами, например, с московским водоканалом. Ирек Файзуллин предложил регионам либо создавать новые, либо возвращаться к советской системе областных водоканалов. Такая модель позволит наладить внутреннее перекрестное сотрудничество между объектами и компаниями и обеспечит отрасли приток квалифицированных кадров, полагает глава ведомства.

«В наших рекомендациях министерства именно такие предложения отрабатываем, — добавил он. — А это именно госуправление».