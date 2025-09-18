Сильные дожди привели к затоплению дорог и отключению света в Севастополе

В Севастополе из-за сильных дождей затопило единственную дорогу к жилому микрорайону в Казачьей бухте, в других частях города упали деревья и отключилось электричество. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В связи с затоплением Казачинского шоссе троллейбусы № 10к меняют схему движения и будут двигаться до остановки "Камышовая бухта" без заезда в микрорайон Казачьей бухты», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что около центрального ЗАГСа на дорогу упало дерево, еще одно дерево рухнуло в крупном спальном районе около дома на проспекте Генерала Острякова.

Жители четырех домов на улице Лиговской обратились с заявками по поводу протекания крыши. Рядом со школой «Экотех+» из-за большого объема выпавших осадков сложно проехать автомобилям. Также в городе есть места, где мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой: на улицах Леси Украинки, Лиговской, Тараса Шевченко и Фиоленте. Специалисты Водоканала объезжают сети и очищают их от мусора. Из-за технологических нарушений в электросетях без света остались жители сел Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Родниковое.

По словам господина Развожаева, все городские службы работают в режиме повышенной готовности, он также поручил создать совместный оперативный штаб «Севавтодора» и департамента городского хозяйства.

«После обеда в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет значения 30 мм и более (это почти месячная норма для сентября в нашем городе)», — предупредил горожан губернатор.

По данным синоптиков, на Крымском полуострове действуют сразу три штормовых предупреждения. Ожидается усиление ветра до 30 м/с. Прогнозируются сильные дожди, а также подъем уровня воды в реках.

Александр Дремлюгин, Симферополь