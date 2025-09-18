Путин не видит проблемы в продаже «красивых» номеров для авто на «Госуслугах»

Президент Владимир Путин заявил, что не видит проблемы в разрешении официальной продажи «красивых» номеров для автомобилей. Идею озвучил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Продажа "красивых" номеров — почему нет? А чего здесь такого? Я не вижу (проблемы — ''Ъ''), почему до сих решение не принимается»,— сказал президент на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме.

Концепция аукционов по продаже таких номеров обсуждалась МВД и Минэкономики в 2019–2020 годах, но от нее отказались из-за замечаний Минфина. Планировалось разрешить гражданам выкупать номера с привлекательным сочетанием букв и цифр через портал «Госуслуг»: конкретные комбинации и повышенные пошлины закреплялись в Налоговом кодексе.

В июне 2023 года возобновить работу над проектом предложили «Новые люди». Депутаты отмечали, что инициатива поможет государству найти дополнительные «миллиарды» в условиях возрастающего дефицита бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты хотят сделать миллиарды на номерах».

Полина Мотызлевская