Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии главными задачами России
Победа в СВО — одна из ключевых задач России, заявил президент Владимир Путин. Еще одной задачей глава государства назвал улучшение демографической ситуации.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На встрече с лидерами фракций Госдумы господин Путин призвал думать, как принимаемые решения отразятся на семьях с детьми. «Потому что от этого зависит решение ключевой задачи»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).
