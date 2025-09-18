Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии главными задачами России

Победа в СВО — одна из ключевых задач России, заявил президент Владимир Путин. Еще одной задачей глава государства назвал улучшение демографической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На встрече с лидерами фракций Госдумы господин Путин призвал думать, как принимаемые решения отразятся на семьях с детьми. «Потому что от этого зависит решение ключевой задачи»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

О демографической политике России — в материале «Ъ» «Рождаемости ищут региональное измерение».