Два человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 155 беспилотников и 38 боеприпасов. В результате два человека пострадали. Повреждения получили 14 жилых объектов и 31 транспортное средство. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

По Белгороду совершены удары с помощью пяти БПЛА. Повреждены коммерческий объект и 12 автомобилей, один из которых уничтожен огнем.

В Белгородском районе по поселкам Бродок, Октябрьский, Разумное, Северный, селам Бессоновка, Головино, Новая Деревня, Репное, Стрелецкое, Таврово, Устинка, Чайки и хутору Церковный произведены атаки 21 дрона, из которых 12 сбиты. В селе Таврово в результате атаки БПЛА на коммерческий объект ранен мирный житель. 19-летний парень доставлен в белгородскую городскую больницу №2 в тяжелом состоянии. На месте атаки повреждены навес здания, оборудование и пять автомобилей. В селе Стрелецкое на территории предприятия уничтожены огнем гаражи и шесть транспортных средств, в селе Бессоновка поврежден прицеп грузового автомобиля, в селе Устинка — одна машина, в поселке Октябрьский — линия электропередачи на территории предприятия. Ночью в Бессоновке получили разрушения два автомобиля и коммерческий объект.

В Борисовском районе села Березовка и Грузское подверглись атакам четырех дронов, один из которых сбит. В селе Грузское повреждены две квартиры в многоквартирном доме.

В Валуйском округе по селам Борки, Долгое, Казинка и хутору Михайловка совершены атаки десяти беспилотников, семь из них были сбиты. На хуторе Михайловка повреждена машина и линия электропередачи, в селе Казинка — частный дом.

Над Вейделевским районом сбит дрон самолетного типа. Вследствие падения его обломков повреждена линия электропередачи.

В Волоконовском районе село Коновалово и хутор Волчий-Первый атакованы четырьмя БПЛА. На хуторе Волчий-Первый от удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 13 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и нанесены удары 12 беспилотниками, три из них сбиты. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись пяти обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 18 беспилотников, два из них были сбиты. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром, Нижнее Березово-Второе и Новая Таволжанка выпущено два боеприпаса и совершены атаки 79 БПЛА, 69 из них были подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены газовое оборудование, три многоквартирных дома и техническое оборудование предприятия, в селе Нижнее Березово-Второе — автомобиль, в селе Новая Таволжанка — социальный объект, девять частных домов, три хозпостройки и две машины, в селе Муром разрушен частный дом. Сегодня утром в городе Шебекино в результате удара БПЛА загорелась кровля частного дома — силами пожарных расчетов огонь ликвидирован.

В Яковлевском округе село Казацкое атаковано одним БПЛА. Последствий нет.

Сутками ранее при атаках ВСУ в Белгородской области три человека погибли и 11 пострадали. Разрушения установили в 19 домах и 13 транспортных средствах.

Ульяна Ларионова