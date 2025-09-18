Путин поддержал идею ввести налог на роскошь

Президент России Владимир Путин считает разумной идею ввести налог на роскошь. Однако важно не переборщить, добавил глава государства.

Он привел в пример США, которые повышали налоги гражданам с высокими доходами во время Вьетнамской и Корейской войн. «В принципе, и мы так делаем»,— сказал господин Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы (цитата по сайту Кремля).

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в России в ближайшие годы не планируются серьезные изменения в налоговом законодательстве, в том числе для богатых. На предложение ввести налог на роскошь глава Минфина ответил, что богатые люди тоже платят подоходный налог.