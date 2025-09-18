Путин пообещал сохранить семейную ипотеку

Президент Владимир Путин заявил, что в России сохранят льготную ипотечную ставку для семей и других льготных категорий.

«Тем не менее, определенным категориям граждан, определенным территориям эта льготная ставка ипотеки должна сохраняться. Это точно совершенно»,— сказал господин Путин на встрече с представителями фракций Госдумы.

Сейчас стране действуют дальневосточная и арктическая ипотека (ставка до 2% годовых), сельская ипотека (ставка до 3% годовых), ИТ-ипотека (ставка до 6% годовых), семейная ипотека (ставка до 6% годовых) и другие льготные программы. 12 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что с 2020 года цены на жилье в России выросли в два раза из-за ипотечных льготных программ. При этом, по ее словам, объемы строительства выросли лишь на 10%.