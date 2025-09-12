Набиуллина: льготная ипотека привела к двукратному росту цен на жилье

Льготная ипотека привела к тому, что с 2020 года цены на жилье в России выросли в два раза. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, льготная ипотека не смогла значительно увеличить предложение на рынке недвижимости: при двукратном повышении цен на жилье объемы строительства выросли лишь на 10%. «В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Глава Центрального банка также заявила, что льготные кредитные программы должны быть адресными (цитата по ТАСС). Она отметила, что они требуют больших трат из бюджета для компенсации средств банкам. В таком случае меньше ресурсов расходуется на другие приоритетные направления.

Программа льготной ипотеки по ставке до 8% перестала действовать в России в июле 2024 года. Однако сейчас в стране действуют дальневосточная и арктическая ипотека (ставка до 2% годовых), сельская ипотека (ставка до 3% годовых), ИТ-ипотека (ставка до 6% годовых), семейная ипотека (ставка до 6% годовых) и другие льготные программы.