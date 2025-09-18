От премии недалеко до колонии

Сакский районный суд Крыма признал виновной в мошенничестве бывшую заместителя начальника крымского клинического санатория им. Н. И. Пирогова Минобороны РФ Елену Шарапову, приговорив ее к одному году колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Она завышала премии своим подчиненным, заставляла разницу обналичивать, а затем присваивала ее. На полученные таким путем деньги она приобрела себе квартиру на одном из курортов в Турции стоимостью более 19 млн руб. Это имущество суд обратил в пользу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, Елена Шарапова привлекла внимание надзорных и военно-следственных органов в 2024 году, когда выяснилось, что она уже несколько лет скрывает информацию о своем имуществе, доходах и расходах. Тогда же выяснилось, что у госслужащей есть незадекларированное имущество в курортном городе Аланья на средиземноморском побережье Турции. Стоимость квартиры и парковочного места оценили в 19,6 млн руб.

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга наложил арест на эту недвижимость, запретив совершать с ней какие-либо сделки. Иск был подан военной прокуратурой Черноморского флота по месту регистрации ответчика. Соответчиком Шараповой выступал ее сын Андрей Долгополов, который ранее тоже был трудоустроен в крымском военном санатории.

Помимо этого, против женщины возбудили уголовное дело, квалифицировав его по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе расследования следователи установили, что Шарапова, занимая должность заместителя руководителя санатория, незаконно завышала своим подчиненным премии, а затем под угрозой увольнения заставляла деньги обналичивать и возвращать ей обратно. Уголовное дело передали на рассмотрение в Сакский районный суд Крыма, который признал женщину виновной в предъявленных обвинениях и приговорил ее к одному году колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.

Кроме того, по иску военной прокуратуры Черноморского флота РФ недвижимое имущество в Турции было обращено в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал “Ъ”, в Новосибирске суд по иску Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на 48 объектов недвижимости, в том числе 10 квартир в Турции, Грузии и Таиланде, которые имелись в распоряжении бывшего чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова. Также была арестована группа компаний «Алтайагроснаб» с доходом 4,5 млрд руб., которую ответчик создал, отдав в управление «номиналу».

Александр Дремлюгин, Симферополь