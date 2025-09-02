Прокуроры раскрыли природу коррупции

Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на 48 объектов недвижимости, в том числе 10 квартир в Турции, Грузии и Таиланде, которые имелись в распоряжении бывшего скромного чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова. Арестована была также группа компаний «Алтайагроснаб», которую ответчик создал, отдав в управление «номиналу». В прошлом году ее доход превысил 4,5 млрд руб.

Иск к Андрею Фролову, членам его семьи и другим соответчикам подан в Заельцовский районный суд Новосибирска. По данным “Ъ”, документ был инициирован генпрокурором Игорем Красновым, курирующим вопросы противодействия коррупции в стране.

2 сентября, приняв заявление надзорного ведомства, суд арестовал все движимое и недвижимое имущество чиновника Фролова, его родственников и других ответчиков.

В материалах дела говорится, что активы у бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Андрея Фролова были обнаружены Генпрокуратурой, надзирающей за расследованием, ему инкриминируется воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и превышение должностных полномочий.

Отметим, что до того, как стать чиновником Росприроднадзора, господин Фролов с 1997 по 2012 год служил в органах внутренних дел Алтайского края и Республики Алтай, где в том числе занимался противодействием налоговым преступлениям и нелегальному обороту спиртного. Затем его откомандировали в краевое МЧС. В 2013–2019 годах ответчик проходил службу в должности заместителя начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №36 МЧС России». А с июля 2019 по октябрь 2024 года занимал различные руководящие должности в органах ФНС по Новосибирской области и Краснодарскому краю, а затем в Росприроднадзоре.

В 2024 году его уволили с госслужбы в связи с утратой доверия и совершением коррупционного правонарушения — за предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах и имуществе.

С 2002 по 2023 год, за период, когда господин Фролов должен был отчитываться, им был получен официальный доход в размере 25 млн 269 тыс. 675 руб. Его супруга Ирина Фролова, указано в иске, официальных доходов не имела, а получение ею средств от предпринимательской деятельности не может быть признано законным, так как фактически это был доход господина Фролова, полученный в нарушение антикоррупционных запретов. Две дочери господ Фроловых за эти годы не получили ничего, а доход его сына Станислава был связан «с эксплуатацией и реализацией имущества, приобретенного» отцом на неподтвержденные доходы. Мать главного ответчика за 20 лет получила чуть больше 2 млн руб. Родители его жены — около 4 млн руб.

В 2005 году на всех ответчиков приходилось три объекта недвижимости — скромные квартиры в Бийске. После этого благодаря госслужбе, по данным Генпрокуратуры, Андрей Фролов стал владельцем 56 объектов, в том числе 10 за границей, а также 42 премиальных и дорогостоящих машин (часть недвижимости и машин была продана). Общая стоимость только этих активов составила 372 млн 961 тыс. руб. Другая часть имущества фигурантом была спрятана или отчуждена «путем заключения реальных возмездных и мнимых сделок». При этом активы, чтобы скрыть их криминальное происхождение, в основном приобретались и регистрировалось на родственников и доверенных лиц.

Сам же господин Фролов изначально являлся владельцем Nissan Qashqai 2007 года, двух земельных участков под Бийском и сарая. Правда, впоследствии на одном из них после смены ряда владельцев построили дом площадью 200 «квадратов», которым он пользовался. В новосибирском товариществе «Удача» на «номинала» был куплен участок площадью более 1 тыс. кв. м, на котором для ответчика построили дом уже в 800 «квадратов». А в 2021 году господин Фролов стал обладателем квартиры в «Элитной резиденции» в турецкой Аланье. Купив ее за €251 тыс., фигурант в 2023 году продал недвижимость за €277 тыс. На смену же Nissan пришли BMW X7 и Lexus.

На свою супругу, как установил надзор, фигурант в разные годы зарегистрировал девять иномарок, в том числе очередной Lexus, ряд грузовиков, тягачей и проч., которые использовались транспортной компанией.

Ирина Фролова стала также обладателем апартаментов площадью 30 и 38 кв. м в апарт-отеле Alliance Palace (улица Шерифа Химшиашвили, д. 5) в Батуми, купленных за $54 тыс. и $71 тыс.; квартиры площадью 161 кв. м в комплексе «Нордическая жизнь» в Аланье, за которую было заплачено €195 тыс.; жилья площадью 133 «квадрата» в Барнауле и проч.

Несовершеннолетнему сыну Станиславу от отца достались квартира в жилищном комплексе The Palm Wongamat Beach (Паттайя, Таиланд), купленная за $268 тыс.; апартаменты площадью 60, 210 и 116 кв. м, приобретенные в Анталье за €19 тыс., €383 тыс. и €150 тыс. соответственно. На него же было зарегистрировано здание площадью почти 900 «квадратов» в Новосибирске, целый ряд иномарок и криптовалюта Tether (USDT), оцениваемая на момент сделки в 7,4 млн руб.

Старшая дочь получила очередную машину — Audi A8 L, а на свою мать господин Фролов оформил три объекта недвижимости. Наконец, тесть и теща экс-чиновника благодаря его участию в криминальных схемах стали владельцами десятка грузовиков и прицепов, множества земельных участков, ряда складских и производственных помещений в Алтайском крае (площадь только пары из них — 3,6 тыс. кв. м) и других активов.

Для легализации и увеличения доходности полученных неправомерным путем средств, по данным Генпрокуратуры, господин Фролов активно вкладывался в бизнес в Алтайском крае. Так, в 2015 году, дав учредителю ООО «Ново-Ажинка» 2,5 млн руб. на покупку техники в лизинг, господин Фролов «путем шантажа, угроз привлечения к уголовной ответственности, а в последующем фальсификации документов обеспечил передачу всех долей общества», оцениваемых в 30 млн руб., своему человеку.

В 2016 году, продолжая легализовывать теневые доходы, господин Фролов, используя служебные связи, приобрел у подконтрольного ему конкурсного управляющего ООО «Воеводское ХПП» 23 объекта недвижимости с оборудованием всего за 1,8 млн руб., оформив их на «номинала».

Ответчик фактически владел и управлял ООО «Алтайская транспортная компания», говорится в документах ГП. На нее было зарегистрировано в 2018–2020 годах 3 объекта недвижимости и 11 автомобилей общей стоимостью 42 млн руб.

В 2018–2019 годах господин Фролов создал ООО «Алтайагроснаб», учредителем и управляющим которого назначил доверенное лицо. По данным правоохранителей, изначально ООО использовалось для осуществления транзитных финансовых операций, а потом на его основе был создан крупный агрохолдинг.

Таким образом, в 2019–2020 годах господин Фролов фактически управлял деятельностью ООО «Воеводское ХПП» (ликвидировано в 2024 году), ООО «Алтайагроснаб» и учрежденных в развитие последнего и вошедших в группу компаний «Алтайагроснаб», ООО «Алтайагрополе», ООО «КФХ Велес», ООО «Милк парк», ООО «ААС-Логистика», ООО «ААС-Агро», ООО «ААС-Корма» и ООО «ААС-Ойл», установил надзор.

ООО «Алтайская транспортная компания» в 2018–2020 годах принесла фигуранту доход в размере 52,9 млн руб., ООО «Алтайагрополе» за 2021–2024 годы — 386, 6 млн руб., ООО «Милк Парк» — 70 млн руб., а ООО «КФХ Велес» — 274 млн руб. «Алтайагроснаб» в прошлом году получил доход в сумме 4,5 млрд руб.

Теперь все эти активы должны быть обращены в доход государства. Оперативно представители ответчиков прокурорские требования не прокомментировали.

