Реставрацию мозаики «Народное искусство» завершили в Володарске
Мозаику «Народное искусство» отреставрировали в городе Володарске Нижегородской области. Об этом сообщается в группе «Нижегородские мозаики. Сохранение и реставрация».
Советская мозаика 1978 года расположена на фасаде дома культуры «Юбилейный». Ее автор — Владимир Антипов.
Как писал «Ъ-Приволжье», вопрос с сохранением советских мозаик был поднят в регионе в 2023 году. Общественность возмутило, что монументальные произведения начали утрачиваться во время ремонта или сноса зданий. После этого региональный минкульт создал реестр объектов монументально-декоративного искусства советского периода в целях их сохранения и реставрации.