Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Реставрацию мозаики «Народное искусство» завершили в Володарске

Мозаику «Народное искусство» отреставрировали в городе Володарске Нижегородской области. Об этом сообщается в группе «Нижегородские мозаики. Сохранение и реставрация».

Предыдущая фотография
Мозаика «Народное искусство» в Володарске

Мозаика «Народное искусство» в Володарске

Фото: группа «Нижегородские мозаики. Сохранение и реставрация»

Мозаика до реставрации

Мозаика до реставрации

Фото: Правительство Нижегородской области

Следующая фотография
1 / 2

Мозаика «Народное искусство» в Володарске

Фото: группа «Нижегородские мозаики. Сохранение и реставрация»

Мозаика до реставрации

Фото: Правительство Нижегородской области

Советская мозаика 1978 года расположена на фасаде дома культуры «Юбилейный». Ее автор — Владимир Антипов.

Как писал «Ъ-Приволжье», вопрос с сохранением советских мозаик был поднят в регионе в 2023 году. Общественность возмутило, что монументальные произведения начали утрачиваться во время ремонта или сноса зданий. После этого региональный минкульт создал реестр объектов монументально-декоративного искусства советского периода в целях их сохранения и реставрации.

Галина Шамберина