Создан нижегородский реестр объектов монументально-декоративного искусства

В Нижегородской области впервые создан реестр объектов монументально-декоративного искусства советского периода. По данным областного правительства, в реестре учтено 128 объектов. Они разделены на пять категорий, исходя из их художественной ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

В первые три категории вошли наиболее ценные работы. В раздел наиболее ценных вошли 15 объектов, в том числе мозаика «Подводный мир» Сергея Марахтанова 1978 года в Дзержинске, мозаика на рельефе «Народное искусство» Владимира Антипова 1978 года в Володарске, мозаика «Октябрь» Алексея Варламова и Владимира Холуева 1972 года в городе Бор и мозаика Валентина Любимова «Садко» 1969 года в микрорайоне Щербинки-1.

В реестр вошли не только мозаики, но и витражи, сграффито, росписи, рельефы, панно и скульптурная вывеска. Создание реестра стало частью разработки комплексного пилотного механизма по сохранению объектов монументально-декоративного искусства времен СССР.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в областном министерстве культуры заявляли, что не знают, как сохранить мозаики, нанесенные на стены домов в советское время, так как в российском законодательстве соответствующая нормативная база отсутствует. Региональные власти изучают опыт других регионов и создали экспертный совет, с помощью которого планируется провести ревизию всех имеющихся в регионе объектов.

Андрей Репин