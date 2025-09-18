Путин: распределение студентов-медиков может решить проблему кадрового дефицита

Президент Владимир Путин заявил, что одним из возможных вариантов решения кадрового дефицита в сфере здравоохранения может стать распределение выпускников медвузов после обучения.

«Как решать эту проблему, после окончания вуза давать срок какой-то обязательный работать по распределению или нет и вообще как относиться к распределению. Здесь споров много, но в целом это один из возможных вариантов решения проблемы, это правда»,— сказал президент на встрече с лидерами парламентских фракций (цитата по ТАСС).

С февраля 2025 года Минздрав готовит поправки к закону «Об образовании», согласно которым выпускники медвузов должны будут отработать как минимум три года в медучреждении, выпускники колледжей — минимум два года. В августе ведомство представило третий вариант законопроекта — он предполагает, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. Таким образом, первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в государственных учреждениях. В случае нарушения условий договора выпускники должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.

Подробнее — в материале «Ъ» «Целевик оправдывает средства».

Полина Мотызлевская