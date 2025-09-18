Путин предложил подумать над отменой патентной системы для мигрантов

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций предложил подумать над отменой патентной системы для мигрантов. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Патент на работу разрешает безвизовому иностранцу работать на территории России. Сейчас документ предполагает разрешение на одну профессию в одном регионе. Для активации патента необходимо внести авансовый налоговый платеж.

«Эта система широко применяется, но я ничего не исключаю»,— сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы (цитата по сайту Кремля). Господин Путин призвал решать вопросы, связанные с миграцией. «Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует»,— добавил президент.

Среди уже принятых мер ужесточения режима пребывания мигрантов в России — расширение перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. В 2024-м президент поручил использовать современные базы биометрических данных в отношении иностранных граждан. В этом году были приняты законы об обязательном тестировании детей мигрантов в школах и регистрации иностранцев в приложении, передающем данные о местоположении.

