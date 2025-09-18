В Госдуме предложили продлить действие «Пушкинской карты» для студентов до 24 лет

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) обратилась в Минкультуры с предложением повысить возрастное ограничение для пользователей «Пушкинской карты». Сейчас она доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Госпожа Лантратова настаивает, что расширить действие карты нужно до 24 лет включительно, если молодой человек продолжает обучаться. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутата, сейчас единственным фильтром для участия в программе сейчас является возрастной ценз, а иные параметры (например, факт обучения, социальный статус и уровень дохода) не учитываются. В связи с этим Минкультуры должно либо повысить возрастной порог, либо ввести дополнительные критерии для участия, считает госпожа Лантратова.

«Существенная часть молодых людей по завершении бакалавриата в возрасте 22 лет продолжает обучение в магистратуре, аспирантуре, ординатуре. <…> Таким образом, существующая граница по возрасту не полностью учитывает образовательные и социальные реалии»,— отметила депутат.

Проект «Пушкинская карта» реализуется Минкультуры, Минцифры и Почта-банком. Он запущен по инициативе президента 31 августа 2021 года, чтобы привлечь подростков и молодых людей к культурной жизни России. На каждой карте лежит 5 тыс. руб., которые они могут потратить в течение года на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется 1 января каждого года или после первого выпуска. Оформить «Пушкинскую карту» могут все граждане России через аккаунт на «Госуслугах».

Полина Мотызлевская