Экс-директора Мурманского рыбного порта подозревают в хищении 30 млн рублей

В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Мурманского морского рыбного порта (АО «ММРП»). Его подозревают в хищении около 30 млн руб., сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, на рубеже 2023-2024 годов фигурант оформил на одного из подчиненных два фиктивных договора займа. Денежные средства предприятия «были потрачены на покупку элитной недвижимости в Мурманской и Калининградской областях», сообщили в УМВД по области. Прокуратура уточнила, что уголовное дело возбуждено по результатам проверки надзорного органа при содействии мурманского УФСБ.

С июня 2023 года по март 2024 года гендиректором ММРП был экс-чиновник Росрыболовства и бывший директор Калининградского морского рыбного порта Александр Громов, уточняет «Интерфакс». В 2024 году СУ СКР по Калининградской области сообщило о возбуждении в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в июле 2022 года на посту директора калининградского порта господин Громов заключил договоры купли-продажи пяти тепловозов, и сделки были совершены по заниженной цене.