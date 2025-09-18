ГНС работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров провел выездное заседание республиканского оперативного штаба на территории «Газпром нефтехим Салавата», сообщила пресс-служба господина Хабирова.

Сегодня два БПЛА атаковали предприятие. Жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме, технологические процессы не нарушены, отмечено в сообщении.

Глава республики «поблагодарил службу охраны предприятия и представителей Министерства обороны страны за эффективную защиту и отражение атаки».

Олег Вахитов