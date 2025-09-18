«Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила выполнение прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик из-за корректировки расписания и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Ограничения продлятся до 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Авиакомпания приостановила рейсы по направлениям Екатеринбург—Геленджик, Екатеринбург—Москва, а также Геленджик—Москва. Клиентов уведомили через СМС-рассылку. Пассажирам предложили алтернативные маршруты с пересадками в Минеральных Водах, Краснодаре и Сочи, либо возврат денег.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты из Екатеринбурга в Краснодар. Первый рейс состоится в субботу, 20 сентября.