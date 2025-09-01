Гордость и предупреждение

За прошедший год более 60% опрошенных социологами граждан стали больше гордиться Россией, следует из опубликованных 1 сентября результатов исследования аналитического центра ВЦИОМ. Чувство гордости за страну в них чаще всего пробуждают ее политическое руководство, армия и народ. А вот качество жизни, по мнению россиян, поводов для гордости пока не прибавляет и даже способно породить «обиду» в некоторых жителях страны, указывают социологи.

61% респондентов признались социологам ВЦИОМа, что за последний год стали больше гордиться Россией. Правда, по сравнению с 2024 годом доля таких ответов уменьшилась на 3 процентных пункта. Больше всего новых поводов для гордости нашла молодежь от 18 до 24 лет (71%). Отвечая на вопрос о том, что именно пробуждает в них соответствующее чувство, опрошенные чаще всего вспоминали историю страны (90%), ее культуру (88%) и природные богатства (87%). А вот уровень (качество) жизни пока не вызывает у граждан теплых чувств: гордиться им готовы лишь 40% респондентов против 48% недовольных (см. график).

Последние показатели остаются в «зоне роста», пояснил в комментарии к опросу гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Они по-прежнему вызывают у большинства наших сограждан преимущественно недовольство и даже обиду».

Отвечая на аналогичный открытый вопрос (респонденты сами называют несколько вариантов ответа), граждане чаще всего рассуждали о том, что Россия в целом «великая и сильная страна» (13%), вспоминали о российской армии и вооружениях (8%). Отдельно среди поводов для гордости респонденты называли российский народ (13%), его единство и сплоченность (11%), а также президента и правительство (11%).

По словам Валерия Федорова, «поворотный момент» от стыда к гордости россиян за свою страну датируется концом «лихих девяностых», а настоящий всплеск национальной гордости «пришелся на 2014 год и прямо связан с возвращением Крыма и Севастополя». Новый «мощный прилив» этого чувства социологи фиксируют с началом СВО, отметил глава ВЦИОМа: «В основе его — поддержка курса на независимую внешнюю политику, борьбу за государственный суверенитет России, против агрессивной политики Запада».

Присоединение Крыма среди «значимых достижений и успехов» страны за последние 10–15 лет (также в ответе на открытый вопрос) назвали 6% опрошенных, а 3% вспомнили о включении в состав РФ новых регионов, «защите Донбасса» и СВО в целом. В числе прочих достижений респонденты выделяют развитие промышленности и импортозамещение (8%), развитие ВПК и армии (8%), совершенствование здравоохранения (5%), инфраструктуры, благоустройство и строительство жилья (4%).

При этом 51% опрошенных затруднились припомнить конкретные достижения России за указанный срок, а 7% прямо заявили, что таковых не было. Впрочем, аналогичную картину социологи ВЦИОМа наблюдают уже пять лет: последний раз более половины (55%) респондентов сумели самостоятельно назвать заслуживающие гордости успехи страны в опросе 2019 года.

Григорий Лейба