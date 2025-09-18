Гуцан Александр Владимирович

Родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Работал слесарем на Ленинградском электротехническом заводе, служил в армии. В 1987-м окончил юрфак Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). Однокурсник зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра юстиции Константина Чуйченко и замгенпрокурора Николая Винниченко.

С 1987 года служил в ленинградской прокуратуре. В 1992-м стал прокурором отдела по надзору за ФСБ, в 1995-м возглавил отдел. Выступал гособвинителем на многолетнем процессе над капитаном 1-го ранга в отставке Александром Никитиным, которого обвиняли в госизмене, но в итоге оправдали.

В 2000 году стал помощником по особым поручениям замгенпрокурора в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В 2005-м переехал в Москву, заняв пост заместителя главного судебного пристава РФ Николая Винниченко. С 2007 по 2018 год — заместитель генпрокурора Юрия Чайки. В 2016 году по требованию господина Гуцана прекращено уголовное дело в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, обвиненного в нарушениях требований безопасности, приведших к теракту в 2011 году.

С 2018 года — полпред президента РФ в СЗФО, в этой должности сменил Александра Беглова, назначенного врио губернатора Санкт-Петербурга.

Действительный государственный советник РФ I класса, заслуженный юрист РФ. Награжден орденами Почета и Дружбы.

Женат на однокурснице Наталье Гуцан. С 2000 года она работала судьей Уставного суда Санкт-Петербурга, с 2007-го вплоть до упразднения суда в 2021-м была его председателем.