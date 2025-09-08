Предлагаемая зарплата в Удмуртии составила в августе 68,7 тысячи рублей

Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии достигла в августе 68,7 тыс. руб. Это на 1,4% выше, чем в июле, следует из исследования сервиса hh.ru. Ожидаемая соискателями зарплата в регионе за месяц не изменилась и составила в конце лета 60 тыс. руб.

«Активность работодателей на рынке труда в августе по сравнению с июлем практически не изменилась (+1%). За месяц компании открыли 10,1 тыс. вакансий. При этом в годичной динамике мы продолжаем наблюдать снижение количества вакансий. По сравнению с августом 2024 года в Удмуртии спрос со стороны работодателей уменьшился на 21%, а по России в целом — на 27%»,— отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

На одну вакансию в регионе приходится 5,3 резюме, что ниже среднероссийского уровня на 0,8 пункта. Количество резюме в Удмуртии увеличилось на 1% за месяц — до 54,2 тыс. анкет. Рост год к году составил 25%.

Напомним, по итогам августа в Удмуртии наибольший дефицит кадров наблюдался в сфере здравоохранения и социальных услуг, где на одно резюме приходится 12 вакансий. Предлагаемая зарплата в этой сфере увеличилась на 6,2% за месяц и составила 43,9 тыс. руб.