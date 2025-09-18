С петербургской компании взыскали 6,4 млн рублей за земельный участок на юго-западе

Прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проверки выявила нарушения земельного законодательства и законодательства об охране окружающей среды в деятельности коммерческой компании в Красносельском районе города.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что фирма организовала незаконную деятельность на земельном участке № 5, расположенном на улице Маршала Казакова. Так, на территории свыше 21 тыс. кв. м зафиксированы следы производства работ и отходы грунта. Сумма неосновательного обогащения за использование земли составила 6,4 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

По данным «Ъ-СПб», речь идет о компании ООО «Эйбиси». В адрес руководства компании было направлено исковое заявление. По иску прокурора с коммерческой организации средства были взысканы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Санкт-Петербурга потребовала снести незаконные постройки на территории предприятия «Предпортовый».

Андрей Цедрик