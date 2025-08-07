Прокуратура потребовала снести незаконные постройки на территории «Предпортового»

Прокуратура Красносельского района Петербурга потребовала привести земельный участок на территории предприятия «Предпортовый» в соответствие с разрешенным видом использования. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели на предприятии проверку земельного участка № 100, который предназначен для размещения складов. В ходе контрольного мероприятия установили, что на нем незаконно возведены заправки, автомойки, СТО, заведения общественного питания и другие строения.

Прокурор района направил в суд иск об обязании собственника земли привести ее использование в соответствие с документами.

Артемий Чулков