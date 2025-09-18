Водитель грузовика с гумпомощью открыл огонь и убил двух солдат на КПП Израиля

Гражданин Иордании на грузовике с гуманитарной помощью жителями сектора Газа открыл огонь на КПП «Мост короля Хусейна» («Алленби») на границе с Израилем. По данным The Jerusalem Post, погибли два израильских солдата. Им было 20 и 60 лет. Несколько сотрудников пограничного пункта ранены.

Не доезжая до пункта досмотра, нападавший вышел из грузовика и открыл стрельбу по всем, кто был на КПП. Потом мужчина напал на них с ножом. «Террорист был нейтрализован силами безопасности»,— сказал источник AFP в силовых структурах Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ищет других возможных участников нападения в этом районе.

После инцидента израильская сторона закрыла КПП. В Службе общей безопасности Иордании сообщили AFP, что перестрелка произошла за границами страны. «Алленби» с иорданской стороны все еще открыт.