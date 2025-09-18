Серийное производство Lada Iskra запущено на предприятии в Санкт-Петербурге

На предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) запущено серийное производство автомобилей семейства Lada Iskra. Выпускаемые на площадке машины уже начали отгружать в дилерскую сеть, сообщили 18 сентября в АвтоВАЗе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На предприятие в Санкт-Петербурге поступают сборочные комплекты, включающие окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. В каждом комплекте около 1000 сборочных единиц. На конвейере проводят установки шумоизоляции, инструментальной панели, ремней безопасности, системы ESP и внутренних обивок салона и багажника. Также собирают двигатель и переднюю подвеску, монтируют бамперы, колеса и молдинги. После полной сборки и заправки всеми необходимыми жидкостями, автомобили проходят линию инспекции качества.

Торжественный запуск промышленного производства новой модели Lada Iskra на основной площадке в Тольятти состоялся 19 апреля текущего года.

