На АвтоВАЗе стартовало производство Lada Iskra

На АвтоВАЗе 19 апреля состоялся торжественный запуск промышленного производства новой модели Lada Iskra. C конвейера сошли первые экземпляры автомобиля — седан в красном цвете и универсал в синем цвете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщили на АвтоВАЗе, мероприятие посетили сотрудники и ветераны предприятия, представители федеральных и региональных органов власти.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил: «АвтоВАЗ провел выдающуюся работу. Перестроил свои кооперационные цепочки, локализовав свыше 2 тысяч узлов и элементов основных систем. Тем самым дал стимул для роста отечественной автокомпонентной отрасли».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что сейчас старт промышленного производства Lada Iskra. У нас хорошая динамика, ее нужно сохранять.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что менее чем за три года удалось обеспечить локализацию всего модельного ряда более 90%. Этих же показателей достиг и новый сошедший с конвейера автомобиль Iskra. Все детали производятся либо на самом заводе, либо у наших партнеров-поставщиков, либо в дружественных дестинациях, безопасных с точки зрения цепочек поставок.

В первый день производства было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях. Модель доступна в трех вариантах кузова (седан, универсал и универсал Cross) и оснащается тремя типами силовых агрегатов: 1,6-литровый двигатель (90 л. с.) с 5-ступенчатой МКПП; 1,6-литровый двигатель (106 л. с.) с 6-ступенчатой МКПП; 1,6-литровый двигатель (106 л. с.) с автоматической трансмиссией.

Алексей Алексеев