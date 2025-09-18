В думе Екатеринбурга призвали Виктора Кокшарова вернуть УрФУ имя Сергея Кирова

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников («Единая Россия») призвал президента Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова убрать из названия вуза упоминание первого президента России Бориса Ельцина и вернуть ему имя первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Господин Колесников озвучил инициативу на заседании думской комиссии по бюджету, на которой рассматривался вопрос об освобождении УрФУ от уплаты земельного налога на 9,7 млн руб. за кампуса вуза в Новокольцовском до 2027 года. «Когда имя Бориса Ельцина исчезнет из названия университета, сколько уже можно?»,— обратился депутат к господину Кокшарову.

Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент УрФУ указал парламентарию, что вопрос «поступил не по адресу». «Решение принимают федеральные органы власти, я не могу»,— заверил Виктор Кокшаров. Александр Колесников порекомендовал ему выйти с инициативой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе государства Владимиру Путину. «Вы все можете, убрать надо. Было нормальное название»,— подчеркнул депутат. Господин Кокшаров парировал, что решение о присвоении вузу имени Бориса Ельцина принималось Владимиром Путиным.

Александр Колесников заявил, что университет переименовали «на волне определенной политической ситуации». «Ситуация поменялась, нам нужны уже не менеджеры, а производственники и инженера. А Сергей Киров сделал очень многое для развития тяжелой промышленности в РСФСР»,— сказал депутат. Виктор Кокшаров не стал продолжать обсуждение вопроса.

УрФУ имени Бориса Ельцина был основан по указу президента Дмитрия Медведева в 2009 году на базе Уральского государственного технического университета (УГТУ) — Уральского политехнического института (УПИ) имени Бориса Ельцина, который был назван в честь первого президента России в 2008 году. В 1934-2008 годах УПИ (с 1992 года – УГТУ-УПИ) носил имя первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова.

Ранее Александр Колесников призывал руководство УрФУ переименовать вуз в марте 2024 года, когда депутаты рассматривали вопрос об освобождении университета от уплаты земельного налога за кампус в Новокольцовском до 2025 года. «Мы готовы рассматривать и поддерживать благие начинания, единственное, они бы хоть переименовали институт обратно в имени Сергея Кирова»,— сказал тогда депутат.

Василий Алексеев