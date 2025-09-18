Документальный фильм о последних годах жизни Оззи Осборна выйдет в октябре

Документальный фильм Ozzy: No Escape From Now выйдет на платформе Paramount+. В картине будет рассказано о том, как рок-звезда Оззи Осборн прожил последние шесть лет своей жизни — включая преодоление проблем со здоровьем на пути к прощальному концерту в его родном Бирмингеме, сообщает издание Variety.

В фильме подробно рассказывается о травме Оззи Осборна, которая прервала его прощальный тур в 2019 году. Следующие шесть лет он боролся за то, чтобы вернуться на сцену. Не последнюю роль в этом сыграла музыка, которая спасала его от хандры, говорится в анонсе.

Ozzy: No Escape From Now не планировался как посмертный фильм. Он содержит интервью с самим музыкантом и членами его семьи, включая жену Шэрон и детей Эми, Келли и Джека. Помимо них в работе над картиной приняли участие друзья и коллеги артиста.

Как сообщает Variety, фильм будет доступен для просмотра по всему миру, кроме Японии, а режиссером выступила обладательница премии BAFTA Таня Александр.

Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет.

