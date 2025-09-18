«То, во что не верилось, становится реальностью»

Владимир Зеленский назвал цену конфликта. Стоимость одного года боевых действий для Украины составляет $120 млрд. Государственный бюджет — $60 млрд. По словам президента, на следующий год есть два плана: найти деньги или добиться прекращения противостояния. На этом фоне ЕС и США ведут переговоры о совместных антироссийских санкциях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в повестку дня вернулась тема мирного решения кризиса.

Европа и США явно активизировали переговоры о способах давления на Россию. Произошло это после достаточно жесткого письменного послания Дональда Трампа, который, как известно, поставил вопрос ребром: хотите совместных санкций, откажитесь от российских энергоносителей. Заодно вновь вернулась в повестку и тема замороженных активов РФ. И в том и в другом случае есть некоторые наметки, которые периодически просачиваются в прессу. Однако обсуждать их нет смысла, потому что вариант явно не окончательный.

Единственное, что хочется отметить: премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, судя по всему, в очередной раз «пробивают» для себя особые условия. Смысл такой: в целом мы как члены ЕС поддерживаем отказ от российской нефти, но как бы, не сейчас, а попозже. Очень может быть, что у них это получится.

Между тем есть и другие причины активизации европейцев. В первую очередь прилеты в страны НАТО «неизвестных дронов», а также российско-белорусские учения «Запад-2025». Польша, к слову сказать, закрыла границу с Белоруссией, от чего очень страдает китайский экспорт в ЕС. Это уже не первый случай, когда Варшава просит Китай надавить на своих стратегических союзников — Минск и Москву — дабы ослабить напряженность. При этом президент Кароль Навроцкий начал активно продвигать тему ядерного оружия, которое неплохо было бы разместить в его стране.

Тем более сейчас активно обсуждает тема «Орешника» в Белоруссии. В общем и целом создается устойчивое впечатление, что то, о чем так долго говорили, свершилось. Конфликт вышел за пределы Украины на территорию сопредельных государств. И не только их одних. Вот и Китай, который вроде бы совсем далеко, несет от всего от этого прямые убытки. Горячей стадии пока удается избегать. Хотя, как говорится, как посмотреть. Дроны прилетают, страны НАТО поднимают в воздух самолеты. Утверждена программа «Восточный страж». Вот уже и до ядерного оружия дело дошло.

Но вернемся к санкциям: есть версия, что Дональд Трамп очень не хочет их вводить. Возможно, но переговоры об этом все-таки идут. Есть некоторая уверенность, что до конца 2025 года противостояние вокруг Украины завершится или перейдет в более спокойную фазу. Наступит определенная развязка. Верится в это с трудом. Но косвенные признаки есть, политики об этом стали чаще говорить, как бы намекают — наметилось некое движение в этом направлении.

Если же этого не случится, 2026 год обещает быть очень непростым. Почему? Потому что, как было сказано выше, конфликт по факту расширяется. Раньше в это не верилось, а вот сейчас становится реальностью. А что же будет дальше? Можно этот вопрос, как говорится, подвесить.

Дмитрий Дризе