Суд арестовал имущество связанных с Блиновской «Садов Адыгеи»

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество компаний «Аквакультура», «Сады Адыгеи» и «Перспектива», связанных с блогером Еленой Блиновской. Как следует из материалов дела о банкротстве, обеспечительные меры введены по заявлению финансового управляющего Марии Ознобихиной, пишет РИА «Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший объем арестованного имущества приходится на ООО «Аквакультура», зарегистрированное в Вологодской области. В перечень вошли здания, земельные участки, сельхозтехника, автомобили, снегоходы, моторные лодки и иные плавсредства.

Следствие полагает, что активы использовались в схеме дробления бизнеса госпожи Блиновской. В апреле 2023 года она была задержана по обвинению в неуплате налогов на 906,6 млн руб., а также в незаконном обороте и отмывании средств на сумму 716,7 млн руб. В ноябре 2024 года ее признали банкротом, с января того же года она содержится в следственном изоляторе.

Вячеслав Рыжков