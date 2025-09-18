Роспотребнадзор напомнил о введении с 1 октября маркировки спортивного питания

Роспотребнадзор напомнил, что с 1 октября в России вводится обязательная маркировка спортивного питания. Ведомство считает, что это позволит вывести из оборота контрафактную и небезопасную продукцию.

В сообщении Роспотребнадзора написано, что регистрация участников товарооборота спортивного питания в государственной системе началась 1 сентября. До 1 декабря все участники рынка должны заключить договоры с ЦРПТ — оператором системы «Честный знак». Реализация остатков спортивного питания, выпущенного без маркировки, разрешена до 1 февраля 2026 года.

С 1 октября стартует обязательная маркировка детских игрушек, чая и кофе, стройматериалов, бритв и сменных лезвий к ним. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что внедрение системы маркировок принесло российской казне 1,2 трлн руб. за пять лет.