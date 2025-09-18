Программу по замене лифтов в России не будут продлевать после 2030 года

Глава Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что программа по замене лифтов в России не будет продлена сверх установленного периода. По его словам, 2030 год является предельным сроком для реализации планов по обновлению лифтового оборудования старше 25 лет.

«Следующего этапа продления не позволят наши международные обязательства в рамках Евразийского экономического сообщества»,— сказал министр.

Он предупредил, что регионы, планирующие реализовать замену лифтов к 2028 году, рискуют не успеть выполнить работы в установленный срок. В связи с этим министерство поручило губернаторам ускорить процесс обновления лифтов в многоквартирных домах.

В ближайшие годы в России может быть реализован один из трех сценариев темпов обновления лифтов, считают аналитики. По ускоренному все устаревшее оборудование полностью заменят через шесть лет. Но пока темпы обновления не дают реализовать даже самый пессимистичный сценарий. Причина — нехватка средств в региональных бюджетах и на спецсчетах.

