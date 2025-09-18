Замена лифтов в России отстает от самого пессимистичного сценария экспертов

Текущие темпы замены устаревших лифтов в России не позволяют реализовать даже самый пессимистичный из трех прогнозных сценариев, разработанных Strategy Partners. Для ликвидации накопленного дефицита к 2029 году требуется заменять до 30 тыс. единиц оборудования ежегодно, однако в январе—августе 2025 года было закуплено лишь 9,3 тыс. лифтов, что на 19% меньше, чем годом ранее.

«Основная причина — дефицит финансирования со стороны региональных бюджетов и недостаток средств на спецсчетах МКД»,— отмечают эксперты.

По данным Российского лифтового объединения, для замены 110 тыс. единиц оборудования, выработавших свой ресурс, потребуется 436 млрд руб. Без форсирования программ доля устаревших лифтов будет расти, повышая аварийные риски, предупреждают аналитики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подъем по инерции».