Kept: кадровый дефицит в России сокращается

На российском рынке труда наметилась тенденция к ослаблению дефицита кадров, рассказала руководитель Управление по работе с персоналом Kept Алевтина Борисова. Она привела результаты собственного исследования компании, согласно которому 33% опрошенных компаний наблюдают улучшение ситуации на рынке. При этом, по ее словам, бизнес не ожидает существенного замедления роста зарплат.

«Если в декабре 25% компаний говорили, что они не чувствуют серьезного дефицита, то сейчас таких компаний уже треть. Мы видим, что количество кандидатов на вакансию стало больше, снизилась текучесть внутри компаний. Количество открытых вакансий несколько снижается»,— отметила госпожа Борисова на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Kept провела два опроса российского бизнеса о тенденциях в HR. В экспресс-исследованиях участвовали 99 компаний из более чем 20 отраслей экономики, преимущественно представители крупного и среднего бизнеса. Данные для анализа предоставлялись участниками по состоянию на декабрь 2024 и июль 2025 года.

В июльском опросе 76% компаний заявили, что ждут роста зарплат в 10-20% в год. При этом 92% респондентов применяют точечные подходы к их пересмотру.

Как писал «Ъ», в России сократилось число компаний, которые планируют повышать зарплату работникам во второй половине этого года. Причины такой тенденции — снижение спроса на продукцию компаний, рост издержек и, как следствие, замедление деловой активности. При этом число компаний, которые планируют сократить персонал в этом году, выросло вдвое.