«Женщины составляли лишь незначительную долю среди художников Нового времени»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о растущем интересе к картинам женщин эпохи раннего Нового времени на мировых аукционах и рекордах продаж.

Я продолжу рассказ о женщинах-художниках на мировом рынке искусства. Эксперты отмечают, что главным, пожалуй, препятствием для работы в этом сегменте является ограниченное предложение работ женщин старых мастеров, поскольку вообще-то женщины составляли лишь незначительную долю среди художников, работавших в эпоху раннего Нового времени. Это привело к тому, что покупатели все чаще ищут работы с неустановленной атрибуцией. Например, когда в 2021 году на английском аукционе Reeman Dansie был выставлен портрет мальчика, описанный как «итальянская школа XVIII века», его эстимейт составлял 400–600 фунтов, но дилеры и коллекционеры заметили его сходство с работами английской художницы XVII века Мэри Бил (1633–1699), известной своими детскими изображениями. Максимальная цена молотка составила 100 тыс. фунтов, установив новый рекорд для художницы Бил.

В других случаях работы женщин старых мастеров были представлены на специализированных аукционах. Вспоминают, что раздел под названием «Торжествующая женщина» в рамках вечерних торгов картин мастеров Sotheby's 2019 года предлагал 21 работу XVI–XIX веков, которые были написаны 14 художницами. Два года спустя Christie's провел свои первые торги, на которых были представлены исключительно работы художниц, включая и старых мастериц. Работы женщин-художников раннего модернизма стали чаще появляться и на общих аукционах. Ярким моментом вечерних торгов Sotheby's «Старые мастера» в июле нынешнего года стала работа итальянской художницы Артемизии Джентилески (1593–1653) «Давид с головой Голиафа», проданная за 1,9 млн фунтов.

Рекордная цена на аукционе для женщины старого мастерасоставляет чуть более $7 млн: за эту сумму продали картину французской художницы Элизабет Луизы Виже-Лебрен (1755–1842) «Портрет Мухаммада Дервиш-хана». Вы, конечно, помните, что Лиза была практически придворной российской художницей во времена императора Павла I. Позже еще продолжу о художницах на арт-рынке.

Дмитрий Буткевич