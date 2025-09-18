Один человек пострадал в результате утреннего пожара на Верности
В результате пожара в доме по адресу: улица Верности, 20 в Калининском районе, случившегося утром 18 сентября, есть один пострадавший. Об этом сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Информация о возгорании поступила в оперативные службы в 7:28. Было установлено, что в квартире горят постельные принадлежности. Прибывшие на место спасатели потушили пожар к 8:02, пострадавшего в результате происшествия госпитализировали.
