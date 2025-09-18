В Каслях ликвидировали незаконные свалки после проверки прокуратуры

В Каслях ликвидированы несанкционированные свалки после проверки городской прокуратуры. Вблизи контейнерных площадок было обнаружено незаконное складирование отходов. Прокурор направил представление первому заместителю главы района для устранения нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что компания «Спецсервис» не выполняла сбор и транспортировку отходов. В отношении компании возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы направлены в Государственную жилищную инспекцию для рассмотрения.