Минфин: у «Газпрома» не будет налоговых преференций из-за «Силы Сибири-2»

Минфин не рассматривает налоговые преференции для «Газпрома» (MOEX: GAZP) из-за строительства «Силы Сибири 2». Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.

«Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет»,— ответил замминистра на вопрос о рассмотрении преференций из-за необходимости увеличить инвестпрограмму для реализации проекта нового газопровода (цитата по «РИА Новости»).

2 сентября Россия и Китай после пяти лет переговоров подписали меморандум о строительстве газопровода. Он протянется к китайской границе от месторождений Ямала через Красноярскую, Иркутскую области и Бурятию. Часть магистрали длиной около 960 км будет проложена через Монголию. Мощность трубопровода составит 50 млрд куб. м газа в год.

