Соцфонд принял 3 тыс. заявлений от студенток на пособие по беременности

Около 3 тыс. заявлений студенток на пособие по беременности и родам поступило в Соцфонд с начала сентября.

«Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться»,— приводит пресс-служба фонда слова председателя Сергея Чиркова (цитата по ТАСС).

С 1 сентября пособие беременным студенткам выплачивается по новым правилам, исходя из регионального прожиточного минимума. Средний размер выплаты по России благодаря нововведениям увеличился до 90,2 тыс. руб.

Полина Мотызлевская