Соцфонд принял 3 тыс. заявлений от студенток на пособие по беременности
Около 3 тыс. заявлений студенток на пособие по беременности и родам поступило в Соцфонд с начала сентября.
«Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться»,— приводит пресс-служба фонда слова председателя Сергея Чиркова (цитата по ТАСС).
С 1 сентября пособие беременным студенткам выплачивается по новым правилам, исходя из регионального прожиточного минимума. Средний размер выплаты по России благодаря нововведениям увеличился до 90,2 тыс. руб.