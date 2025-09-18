В Госдуме приняли нижегородскую инициативу о регулировании грузоперевозок

Инициатива заксобрания Нижегородской области о недопущении перевозок пассажиров и грузов водителями, которые не являются работниками перевозчика, принята к рассмотрению в Госдуме. Комитет по транспорту и правовое управление установили, что законопроект не противоречит Конституции. Ожидается, что рассматривать его начнут в декабре 2025 года.

Нижегородские законодатели предложили внести изменения в Устав автомобильного транспорта. Они считают, что отсутствие требований к автоперевозчику привело к теневой занятости: водителей не оформляют в штат либо оформляют по гражданско-правовому договору, в том числе с самозанятыми, чтобы минимизировать налоговые отчисления.

Кроме того, владельцы транспорта не контролируют соблюдение режима труда и отдыха сторонними водителями, из-за чего увеличивается аварийность на дорогах.

Также с помощью изменений нижегородские депутаты хотят бороться с «дроблением бизнеса», демпингом и недобросовестной конкуренцией, «снижающей инвестиционную привлекательность отрасли».

По статистике ГИБДД, на конец 2024 года в России было зарегистрировано 6,95 млн автомобилей категории N1, N2, N3, используемых для перевозки грузов. При этом, по данным ФНС за 2023 год, численность работников у официальных грузоперевозчиков составляла всего 495,55 тыс. человек.

Депутаты предлагают уточнить наименование перевозчика в Уставе. Под ним будет пониматься юрлицо или предприниматель, принявшие на себя обязанность своими силами, с привлечением своих работников и с использованием собственного транспорта перевезти пассажира, багаж или доставить вверенный груз.

Одновременно предлагается ввести новую статью, в которой пропишут требование о том, что перевозчик может допускать к управлению своими транспортными средствами только трудоустроенного у него водителя.

В дальнейшем изменения позволят сформулировать требования к разработке перспективных информационных систем (ГосЛог) в части идентификации перевозчиков.

Как писал «Ъ-Приволжье», также нижегородские власти просят Госдуму кратно увеличить штрафы для грузовиков.

Галина Шамберина