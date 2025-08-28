Нижегородские власти просят Госдуму кратно увеличить штрафы для грузовиков

Заксобрание Нижегородской области одобрило внесенную губернатором Глебом Никитиным инициативу о кратном увеличении штрафов за проезд грузового транспорта в нарушение запретов. 28 августа депутаты единогласно проголосовали за это решение.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изначально речь шла о запрете проезда на дорогах, совмещенных с гидротехническими сооружениями. Сейчас они не выделены в КоАП в отдельный пункт, и штраф, как и для остальных дорог, составляет 5 тыс. руб. Нижегородские власти предлагают выделить их отдельно и штрафовать на 20 тыс. руб. за первое нарушение и на 40 тыс. руб. — за повторное. Причиной власти называют игнорирование водителями большегрузов запрета на проезд по дамбе Нижегородского гидроузла.

К пленарному заседанию в проект обращения внесли поправку, касающуюся увеличения штрафов для грузового транспорта на всех дорогах в городах-милионниках. В действующей редакции федерального закона повышенные штрафы — 7,5 тыс. руб. — платят нарушители в Москве и Санкт-Петербурге. Авторы законопроекта предлагают увеличить этот штраф до 15 тыс. руб. и распространить его на все города с населением более 1 млн человек. За повторное нарушение штраф предлагается увеличить с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Ирина Швецова